La Junta apuesta por la atracción y retención de talento combinando oportunidades, calidad de vida y capacidad de transformación

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaria Galdon, ha destacado la apuesta firme de la Junta de Extremadura por el talento como eje de crecimiento económico durante su participación en el encuentro TALENTO ESPAÑA, impulsado por TRIVU.

En este foro, que reúne a representantes de distintas comunidades autónomas para analizar los nuevos retos globales en materia de talento, Santamaría ha subrayado que Extremadura se posiciona como un territorio diferencial gracias a "una combinación cada vez más escasa entre oportunidades reales, calidad de vida y capacidad de transformación".

El consejero ha asegurado que en la región ya no se habla de potencial, sino de resultados, haciendo referencia a cifras como los 325 millones de euros de inversión extranjera alcanzados en 2025 o la tasa de paro en mínimos de los últimos 30 años. "El talento no solo llega a Extremadura, sino que encuentra proyectos y oportunidades reales de desarrollo", ha afirmado.

Extremadura ofrece costes competitivos, suelo disponible, ubicación estratégica junto a Portugal, agilidad administrativa y acompañamiento institucional, pero también algo que cada vez pesa más como es la calidad de vida.

Guillermo Santamaría ha explicado que Extremadura cuenta además con fortalezas estructurales, como un superávit energético, más de 3.000 horas de sol al año y ventajas como un 10% adicional en ayudas europeas, que permiten a la región ser especialmente competitiva, y ha añadido que "nuestra singularidad es clara: en Extremadura el talento no tiene que elegir entre crecer profesionalmente o vivir mejor. Puede hacer ambas cosas".

UN ECOSISTEMA EN CRECIMIENTO CON PROYECTOS REALES

Durante su intervención, Santamaría ha destacado el impacto de nuevos proyectos estratégicos que están situando a Extremadura en el mapa del talento y la innovación, como el impulso de centros de datos o el crecimiento de la industria digital, que generan empleo cualificado y fortalecen el tejido productivo.

Asimismo, ha señalado que la región no solo está atrayendo talento, sino también generándolo, con más de 3.600 personas formadas en competencias digitales avanzadas, lo que contribuye a consolidar un modelo sostenible y competitivo.

DIGITALIZACIÓN, EMPLEO Y EMPRESA COMO PILARES DEL MODELO

El titular de Economía ha defendido que la transformación de Extremadura se apoya en una hoja de ruta clara basada en la reducción de burocracia, el impulso de la digitalización y la conexión directa entre la formación y el empleo.

En este sentido, ha destacado el avance en la administración electrónica, con el salto de 146 a más de 700 trámites digitalizados y un notable incremento de las gestiones electrónicas, lo que facilita la actividad empresarial y mejora la relación con los ciudadanos.

Este proceso se complementa con programas como Pasarela Empresa, Nómadas Digitales o Contrata Excelencia, diseñados para fomentar el empleo estable, la atracción de talento y la competitividad empresarial.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El consejero ha hecho mención especial al informe CAE 2025, que recoge el salto desde aproximadamente el 45 % de trámites disponibles en línea en 2023 hasta el 91 % en 2025, por encima de la media europea del 88 %. También destaca los avances en interoperabilidad y un nivel de respuesta satisfactoria del 86 % en solicitudes de transparencia.

COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOS PARA LIDERAR EL TALENTO

El consejero ha agradecido a TRIVU la organización del encuentro y ha defendido la necesidad de reforzar la cooperación entre comunidades autónomas. "Desde el Gobierno de María Guardiola somos firmes defensores del trabajo en equipo para contribuir de manera conjunta a hacer de España un gran hub global de oportunidades".

"El talento no compite solo por territorios, sino por ecosistemas. Compartir experiencias y trabajar juntos nos permitirá convertir a España en un gran hub global de oportunidades", ha señalado.