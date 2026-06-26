La Junta amplía hasta las 4:00 horas el horario de cierre de los establecimientos por el partido de fútbol España-Uruguay

La Junta de Extremadura ha autorizado ampliar el horario de cierre de los establecimientos públicos hasta las 4,00 horas en la madrugada de este viernes día 26 al sábado 27 para que los clientes puedan ver en ellos el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay.

Cabe destacar que el choque, último de la fase de grupos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará a las 2,00 horas. Choque que por cierto podrán seguir en directo en esta casa a través de Radioestadio noche desde las 11 y media y de Radio Estadio Mundial a partir de la 1.

La resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil que se publicaba este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) establece que la ampliación horaria beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad autónoma, no así a las terrazas, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año.

También se especifica que "la ampliación solo será de aplicación a los establecimientos cuyo horario de cierre ordinario sea anterior a las 4:00 horas, sin perjuicio de los que tengan establecido un cierre posterior", ha informado la Junta en nota de prensa.