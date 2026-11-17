La Junta de Extremadura ha ampliado a 15 millones de euros, en vez de los 10 previstos inicialmente, la cantidad que destinará a ayudas directas para que los ayuntamientos puedan ejecutar planes periurbanos, el instrumento preventivo que permite reducir la carga de combustible vegetal alrededor de los cascos urbanos.

Lo hará a través del nuevo Decreto-Ley de Ayudas Extraordinarias y Urgentes a Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Ejecución de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios, impulsado por la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, que será aprobado este martes día 17 en Consejo de Gobierno y busca reducir el riesgo y aumentar la protección en la franja de terreno donde se unen las viviendas y el monte.

El texto contiene un anexo con los 166 municipios y la cantidad concreta que le corresponde a cada uno.

El vicepresidente, Abel Bautista, explica que "el incremento hasta los 15 millones nos permitirá llegar a esos 166 municipios, cada uno de ellos con una cantidad ya asignada en función de la superficie sobre la que hay que actuar, en base a los datos recopilados por el servicio de prevención del Plan Infoex".

"La tramitación por parte de los ayuntamientos en lugar de por la Junta -continúa Bautista- simplifica el procedimiento y lo hace más ágil, de modo que muchos de estos planes periurbanos municipales se ejecutarán durante la época de peligro bajo de incendios forestales y estarán listos cuando empiece la de peligro alto, previsiblemente en junio".

A la hora de conceder las ayudas, se han tenido en cuenta la ubicación en ZAR, el hecho de tener el Plan Periurbano de Prevención de Incendios (PPPI) aprobado, en revisión o ante el inicio inminente de esta última fase, y también el número de grandes incendios forestales sufridos en la última década.

150 ESTÁN EN ZAR

Así, de los 166 municipios que recibirán ayudas, 150 están ubicados en ZAR (Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales), y los otros 16 han sufrido grandes incendios forestales en el último decenio, según el RAI (Registro de Áreas Incendiadas del Plan Infoex).

La normativa vigente establece que los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI) han de cubrir un radio de 400 metros en torno al casco urbano en el caso de los municipios en ZAR y de 200 en los demás.

Desde el año 2004, todos los municipios están obligado por ley a tener y ejecutar un plan periurbano ante incendios forestales, aunque en la práctica, es la Junta de Extremadura quien viene asumiendo esta exigencia, dadas las dificultades presupuestarias de la mayoría de los consistorios.

Reducir la vegetación en esta interfaz urbano-forestal facilita que el fuego pierda fuerza y velocidad de propagación justo cuando se aproxima a la zona poblada, de modo que el plan periurbano ejecutado frena el incendio. Esto -añade- tiene dos consecuencias directas: disminuye el riesgo de afección a viviendas y permite realizar evacuaciones y confinamientos con más seguridad.

PUNTOS DE AGUA, CORTAFUEGOS, PISTAS...

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, explica que "la ejecución de los planes periurbanos permitirá dotar a los municipios de infraestructuras defensivas y preventivas, como tomas de agua, cortafuegos, pistas forestales o fajas auxiliares, entre otras".

"La medida que aprobará el Consejo de Gobierno -añade Abel Bautista- supondrá además una inyección de liquidez para las empresas forestales extremeñas, ya que los consistorios podrán contratar con ellas la ejecución de sus planes periurbanos".

En los últimos dos años, la Junta de Extremadura ha ejecutado los periurbanos de 39 núcleos de población en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes. Varios de estos últimos resultaron claves en el incendio de Pinofranqueado del pasado agosto, ya que, al estar ejecutados, lograron frenar el incendio y realizar los confinamientos y evacuaciones de modo más seguro.

Extremadura tiene 14 Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales, que son las siguientes: Las Hurdes, Ibores, Jerte-Ambroz, Monfragüe, Montánchez, Sierras centrales de Badajoz, Sierra de Gata, Sierra de San Pedro, Sierras de Siruela-Zarza Capilla, Siberia, Tentudía, Valencia de Alcántara, Vera-Tiétar y Villuercas.

Estas ZAR suman 1,5 millones de hectáreas forestales, o lo que es lo mismo, el 37% de los casi 4,2 millones de hectáreas que tiene el conjunto de la comunidad autónoma. De esos 1,5 millones, el 83% son forestales. Por provincias, hay 486.101 hectáreas forestales en ZAR en Badajoz, y 798.017 en Cáceres. En total, hay 213 municipios en ZAR (148 en Cáceres y 65 en Badajoz).