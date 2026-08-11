La Junta activa un paquete de ayudas para modernizar las entidades de economía social

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la convocatoria de subvenciones para el Plan de Impulso de las Entidades de Economía Social en la región, con la finalidad de modernizar sus estructuras e instalaciones y mejorar sus procesos administrativos, y que están dotadas de 434.544,68 euros para el ejercicio de 2026.

La resolución realiza la convocatoria de los Programas I 'Inversiones', para el que se destinan 404.544,68 euros y II 'Asistencia técnica profesional', dotado con 30.000 euros.

En el primer caso serán subvencionables las adquisiciones o intervenciones en las instalaciones de la entidad, incluyendo mobiliario de oficina, maquinaria o equipos para la prestación de los servicios de la entidad, mejoras en las instalaciones y otras actuaciones encaminadas a mejorar las distintas dependencias de la entidad.

Se subvencionará el 50 % de la inversión, sin IVA, con una subvención máxima de 15.000,00 euros.

En cuanto al Programa II, se entiende por asistencia técnica profesional la prestación de servicios profesionales cualificados a la entidad, destinados a tramitar ante las administraciones procesos concretos que requieran de la citada asistencia, incluyendo entre estos trámites los que se realicen ante los registros en que estén inscritas las entidades.

Queda excluida la prestación regular del servicio de asesoría.

Para el Programa II se subvencionará el 100 % de la inversión, sin IVA, con una subvención máxima de 2.000 euros para asistencia técnica profesional.

Podrán ser beneficiarias las sociedades cooperativas, las uniones de sociedades cooperativas, las sociedades laborales, las uniones de sociedades laborales, las sociedades agrarias de transformación, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción extremeñas.

No obstante, no podrán ser beneficiarias las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las entidades cuya actividad se corresponda con las propias de las empresas de trabajo temporal o agencias de colocación.

El plazo de presentación de solicitudes es de dos meses a partir de este martes, 11 de agosto.

Las solicitudes estarán disponibles en el portal web de información al ciudadano de la Junta de Extremadura, y se presentarán de forma electrónica.