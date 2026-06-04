La Junta abrirá el Centro de Menores Cereza de Plasencia cuando se garanticen las condiciones para una atención "segura"

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la puesta en marcha del Centro de Recuperación 'Zagal Cereza' de Plasencia (Cáceres) se producirá "cuando estén garantizadas todas las condiciones necesarias para prestar una atención especializada con los máximos estándares de calidad, seguridad y eficacia".

Según ha indicado, tras una inversión de casi 10 millones de euros, el centro se pondrá en marcha "cuanto antes", una vez pueda ofrecer servicios de manera "óptima" y "con todos los recursos en marcha" para poder ofrecer "el mejor servicio posible".

De este modo lo ha indicado durante una visita realizada este miércoles, día 3, a las instalaciones, y en la que ha estado acompañado por la directora general de Juventud, María José Tovar, y la jefa de Servicio de Protección y Atención a la Infancia, Ana Amaya, además del director del centro, Julián Miguel Orovengua, quien ha explicado el estado actual del proyecto, las características del recurso y las actuaciones pendientes para su futura puesta en funcionamiento.

Esta visita se enmarca en la ronda de contactos y recorridos que el vicepresidente está realizando por los distintos recursos y servicios dependientes de la consejería, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de cada centro, escuchar a sus responsables y profesionales y analizar sus necesidades presentes y futuras.

Fernández Calle ha señalado que "las mejores decisiones se toman sobre el terreno, hablando con quienes conocen el funcionamiento diario de los servicios públicos y evaluando directamente las necesidades de cada recurso".