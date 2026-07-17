Extremadura se prepara para vivir la Final del Mundial entre España y Argentina con la instalación de Pantallas gigantes

Extremadura se prepara para animar a "La Roja" y hacer seguimiento de la final del Mundial de Fútbol, que disputarán a partir de las 9 de la noche del próximo domingo las selecciones de España y Argentina, en busca de bordar la segunda estrella en la elástica nacional. Serán distintos los puntos para poder seguir ese multitudinario seguimiento.

Así en la ciudad de Badajoz, se instalará una pantalla gigante en la Alcazaba para poder seguir el partido, como ocurrió en 2024 con la final de la Eurocopa. Habrá acceso gratuito a partir de las 19:00 hasta completar aforo. De manera previa al partido la jornada contará con animación y actuación DJ y se invita a la ciudad a disfrutar del partido de forma responsable en un entorno patrimonial.

En Cáceres, La Plaza Mayor será el escenario escogido para seguir el choque. La programación comenzará a las 19,30 horas y contará con animación musical a cargo de un dj. La pantalla se ubicará en las escalinatas del edificio consistorial y sus dimensiones serán de 7 por 3,5 metros con 28.000 watios de sonido; un despliegue similar a la que se instaló para seguir la pasada final de la Eurocopa. Con motivo de esta convocatoria, el ayuntamiento cacereño ha preparado un dispositivo especial que incluirá el refuerzo de los servicios de limpieza y la instalación de aseos químicos en el entorno de la Plaza Mayor.

La Plaza de España de Mérida contará este domingo, 19 de julio, con una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de Futbol que disputarán España y Argentina a partir de las 21,00 horas. El Ayuntamiento de Mérida ha organizado una jornada especial con la instalación de una pantalla gigante y actividades de música y animación a partir de las 20,00 horas, antes del inicio del encuentro. La entrada será libre y gratuita para que vecinos y visitantes puedan "disfrutar de una noche inolvidable en un espacio emblemático de la ciudad, compartiendo la emoción del partido en un ambiente festivo y pensado para todas las edades".

Por último, La localidad natal del jugador de la Selección Española Pedro Porro, Don Benito, instalará dos pantallas gigantes para que sus paisanos puedan seguir en directo la final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a España y Argentina este domingo, 19 de julio, a las 21,00 horas. De hecho, el futbolista da nombre a la Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' de su localidad natal, en la que este domingo se instalarán las dos pantallas gigantes para que sus vecinos se puedan volcar con su paisano, en el partido que disputará con la Selección Española. Desde las 20,00 horas estará abierta la Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' de Don Benito, con DJ y animación hasta que comience el partido de fútbol que podrá seguirse en una doble pantalla gigante en este recinto, que también tendrá barra y servicios.