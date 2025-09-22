La Junta abre el plazo para optar a los 'Encuentros literarios' que buscan reforzar el hábito de lectura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado la instrucción que regula la actividad 'Encuentros literarios', dirigida a los 438 centros que forman parte de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) en el curso 2025/2026.

Esta iniciativa, publicada en el portal educativo Educarex y que suma ya seis ediciones, tiene como objetivo reforzar el hábito lector entre los escolares y docentes de estos centros, facilitando encuentros literarios con autores (escritores, narradores orales, ilustradores o traductores) que incentiven la lectura de sus obras.

Del mismo modo, busca promover el dominio del discurso oral y escrito, el acceso al conocimiento, la cultura y la competencia global, potenciando su actitud crítica, según ha precisado en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Durante este curso serán 200 los centros educativos de REBEX que podrán beneficiarse de esta actividad, la cual les permitirá organizar encuentros presenciales con un autor de su elección, como una forma diferente de acercarse a la literatura y su proceso de creación.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la web http://encuentrosliterarios.educarex.es, en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la Instrucción en Educarex. Tendrán prioridad los centros que no hayan participado en convocatorias anteriores.

Será un docente del claustro del centro interesado, autorizado por el equipo directivo, el responsable de formalizar la solicitud de participación, utilizando su usuario de Rayuela. El formulario debe contener los datos identificativos del centro, cuatro autores seleccionados por orden de prioridad y los datos del docente que coordinará la actividad. La solicitud deberá ser firmada por la dirección del centro y subida en formato digital a la misma web.

La Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) es un espacio educativo abierto y centro de recursos que facilita el acceso a la información y documentación en distintos soportes, propicia la actualización científica y pedagógica del profesorado, refuerza los procesos de enseñanza y aprendizaje y fomenta el hábito de la lectura, la práctica de idiomas y las habilidades en el uso de la información.

REBEX busca contribuir a la disminución de las desigualdades de partida o adquiridas por el alumnado y sirve de apoyo a aquellos que tengan necesidades educativas especiales. La Red está integrada en la actualidad por 438 centros, 13 de los cuales se incorporaron en el curso 2024/2025.