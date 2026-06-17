Junio, julio y agosto traerán más de 6.160 contratos de puesta a disposición en Extremadura

La campaña de verano generará en Extremadura 6.160 contratos de puesta a disposición durante los meses de junio, julio y agosto, lo que supone un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según las previsiones publicadas por Adecco, en el conjunto de España, el verano generará más de 1.236.600 contratos de puesta a disposición, un 12% más.

El director de Adecco Staffing, Rubén Castro, ha explicado que estas previsiones y el inicio de la campaña apuntan a un "contexto favorable" para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo en España.