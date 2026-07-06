Jerez de los Caballeros se sumerge en su legado templario del 9 al 12 de julio

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros se prepara para rememorar uno de los capítulos más importantes de su historia con la celebración de la XXIII edición del Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional, que tendrá lugar del 9 al 12 de julio.

La cita invitará a vecinos y visitantes a disfrutar de la cultura, el patrimonio y el atractivo turístico de uno de los pueblos más bonitos de España, con una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos.

La edición de 2026 arrancará el jueves 9 de julio con el tradicional desfile inaugural y el pregón, que este año correrá a cargo de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, en reconocimiento a su implicación en esta celebración desde sus inicios.

Entre los principales atractivos del festival volverán a destacar la representación teatral 'En el nombre de Jerez', la ceremonia de ordenación templaria y el tradicional Mercado de las Tres Culturas, que se desarrollará en sus tres escenarios habituales y que continúa abierto a la participación de puestos de artesanía.

La programación se completará con talleres, pasacalles, espectáculos de magia, conciertos, música y danza, visitas guiadas y las populares Noches Templarias, que sumergirán a la ciudad en un pasado cargado de historia y leyenda.

La obra teatral 'En el nombre de Jerez' podrá verse los días 10 y 11 de julio en la que será su última puesta en escena. Según han avanzado desde la organización, ya se trabaja en una nueva representación escrita por el jerezano Pepe Márquez, un proyecto que se desarrollará en dos partes y cuya primera entrega estará centrada en la época de esplendor de los templarios en la ciudad.

Las entradas para asistir a 'En el nombre de Jerez' están disponibles en la Oficina de Turismo de Jerez de los Caballeros y a través de una plataforma.

Asimismo, en la antesala del Festival Templario, dos actividades ya consolidadas servirán para abrir el ambiente festivo. El Concierto Medieval, a cargo de la Coral de la Escuela Municipal de Música, se celebrará este mismo sábado, 4 de julio, y la tradicional Cena Medieval, organizada por la asociación Euexia Rural, el miércoles día 8.