El Jaleo Fest ofrecerá el 18 de julio en Montijo las actuaciones de La Cabra Mecánica, los Ganglios o Pedro Pastor entre otros

El Jaleo Fest se celebrará el 18 de julio en la localidad pacense de Montijo con las actuaciones del grupo La Cabra Mecánica, el cantautor Pedro Pastor, y otras bandas como Bambikina o Los Ganglios.

Un evento que se celebrará en el Parque Municipal de Montijo, con un "modelo familiar alejado de los festivales de masas", para el que las entradas ya están a la venta a un precio de 20 euros para adultos y de 5 euros para menores de 12 años.

Así, el cartel combina grupos de la larga trayectoria como 'La Cabra Mecánica' con otros de canción de autor como Pedro Pastor y una "apuesta decidida por visibilizar proyectos made in Extremadura" como Bambikina, Los Ganglios o DelSurf, según señala la organización en nota de prensa.

También habrá un nuevo espacio para los más pequeños con el concierto de Miguel De Lucas (Dr Sapo), mientras que el cierre lo pondrá el DJ DivinoFino.

Será una noche de verano para "disfrutar en familia en un espacio verde con la mejor música en directo, talleres, zona de juegos tradicionales, merenderos, decoración exquisita y el mejor ambiente", concluye.