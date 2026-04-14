Irene de Miguel: “Lo mejor que le puede pasar a Extremadura en estos momentos es que volvamos a elecciones”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que llegados a este punto “lo mejor que le puede pasar a Extremadura en estos momentos es que volvamos a elecciones”.

De Miguel considera que “si las derechas, con el 60% de apoyo de la Cámara, son incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno, lo mejor que le puede pasar a Extremadura es que volvamos a elecciones”. Y ha asegurado que si los números dieran, “en menos de

un mes nos ponemos de acuerdo para que haya un Gobierno que empiece a mirar por Extremadura. Porque a Unidas por Extremadura no le tutela nadie desde Madrid”.

De Miguel además ha señalado que lo que ocurrió en el último pleno celebrado en la Asamblea extremeña en el que se aprobó el decreto-ley que regula el Gobierno en funciones “traspasó la ética y la moral” y ha recordado que en la tribuna “vimos la enésima humillación de Vox al Partido Popular y especialmente a la señora Guardiola”.

“Yo creo que lo más insultante no fueron las formas del portavoz de Vox que demostró de una manera zafia, agresiva y maleducada que se cree el sheriff que ha venido a Extremadura a poner orden. Lo más insultante es saber que después de cinco meses de parálisis de Gobierno, después de supuestamente tres meses de negociaciones, seguimos sin Gobierno en Extremadura”, ha criticado De Miguel quien ha recordado las palabras de Fernández Calle cuando dijo que “ese Gobierno lo va a decidir el altísimo”.

Irene de Miguel ha señalado que quienes decidirán finalmente si se forma o no gobierno en Extremadura “son sus líderes estatales, el señor Feijóo y el señor Abascal desde Madrid”, algo que la portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado. “Una tierra como Extremadura que está a la cola en tantos indicadores, que necesita tanto empezar a tener amor propio y defender lo que es suyo y empezar a alzar la voz desde aquí, resulta que va a depender de lo que digan en Madrid y sobre todo de los intereses que el Partido Popular y Vox tengan, que no tiene nada que ver con los intereses de Extremadura”, ha señalado.

En su intervención Irene de Miguel ha recordado que la semana pasada, tras seis horas de reunión entre PP y Vox, “salieron diciendo lo que llevan diciendo meses, que siguen negociando y que aún no hay acuerdo”. De Miguel ha calificado de “insultante que tengamos que ver cómo nos dirigen desde Madrid”.

“Es indignante ver cómo Partido Popular y Vox están más pendientes de lo que les dictan desde Madrid que lo que les está pidiendo la ciudadanía extremeña en las calles, que es que se pongan de acuerdo ya y haya Gobierno cuanto antes”. Ha dicho Irene de Miguel que ha señalado que desde Unidas por Extremadura “queremos y deseamos que haya elecciones cuanto antes en Extremadura, porque Extremadura no puede esperar más”.