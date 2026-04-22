Irene de Miguel: “Con la firma de este acuerdo de gobierno María Guardiola ha cavado su tumba política”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado el acuerdo para la formación de gobierno de “vergonzoso” y ha asegurado que con su firma “la señora Guardiola ha cavado su tumba política”.

Para Irene de Miguel la señora Guardiola “ha tomado el pelo a todos los extremeños y las extremeñas porque ha intentado hacer pasar un acuerdo inconstitucional, ilegal, pero, sobre todo, un acuerdo que carece de la más mínima ética y moral, por un acuerdo democrático y natural”.

Además, De Miguel ha señalado tras el discurso de esta tarde que la presidenta en funciones ha demostrado que “ha claudicado, ha pasado por el aro y se ha humillado ante Vox” y ha recordado que este acuerdo no sólo se ha criticado desde la izquierda, sino que también lo ha hecho el Partido Popular con las palabras de Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que María Guardiola “ha sacrificado Extremadura por los intereses de su propio partido” y ha añadido que además “no ha tenido ningún escrúpulo en comprarle el discurso racista a Vox”.

En cuanto a lo dicho sobre inmigración, Irene de Miguel ha señalado que María Guardiola ha atacado a “los niños y a las niñas y a los adolescentes migrantes que, además, han llegado solos a nuestro país” y ha puesto en evidencia que Guardiola no tiene plan B para estos menores.

Sobre la prioridad nacional Irene de Miguel ha recordado que “no gusta en el Partido Popular estatal, y así lo hemos escuchado por boca del señor Feijóo” y ha añadido que es “absolutamente inconstitucional”. Ha señalado además que quieren cambiarlo por “arraigo” y De Miguel ha recordado que en Extremadura los inmigrantes “no son un problema, son la solución para nuestra realidad”. “Quien no lo quiera ver”, ha dicho, “está ciego o es profundamente fanático, sectario y racista”.

Para Irene de Miguel, la señora Guardiola “ha tenido que firmar ese acuerdo con la nariz tapada” porque es un acuerdo con “ilegalidades, falta de concreción y de competencia” por lo que De Miguel considera que “va a haber muchas cosas que no se van a llevar a cabo, pero el relato ya está instaurado”.

“La señora Guardiola ha hecho hoy un discurso sumamente racista, asimilando la criminalidad a la inmigración y hablando de desocupación como si fuera uno de los crímenes más importantes que tenemos en Extremadura, cuando es un delito residual”, ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura.

Además, Irene de Miguel ha indicado que en su discurso Guardiola no ha dicho nada sobre la guerra, algo que ha considerado de “tener poca ceguera” y de ser un discurso “más propio de hace veinte años”. De Miguel ha recordado que “estamos inmersos en una guerra por los recursos como nunca antes se había visto”.

Sobre las medidas que ha expuesto en su discurso María Guardiola, Irene de Miguel considera que “no atienden a la realidad a corto plazo que va a vivir nuestra tierra”, además ha señalado que Guardiola “no tiene los pies en el suelo” y ha evidenciado que con su discurso de investidura “se ha travestido de Vox”.

Irene de Miguel ha vaticinado que este gobierno “no va a durar cuatro años” por la desconfianza entre los dos socios de gobierno. Algo que De Miguel ha considerado como una “suerte” porque este gobierno “va a traer mucho dolor a las familias extremeñas y, sobre todo, a los que más lo necesitan”, ha dicho. La portavoz de Unidas por Extremadura ha finalizado diciendo que este acuerdo “además de racista, es profundamente clasista, que ataca a la clase trabajadora”.