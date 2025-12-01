Irene de Miguel: “El 21 de diciembre vamos a dar el campanazo, vamos a parar a las derechas”

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado convencida de que su formación “va a dar el campanazo” en las próximas elecciones autonómicas. “No solo vamos a conseguir para a las derechas, sino que vamos a hacer que Extremadura brinde”, ha dicho desde en hotel Velada de Mérida, que se ha quedado pequeño debido a la afluencia de personas que han acudido a la presentación de la candidatura de la confluencia electoral.

De Miguel considera que la lista de Unidas por Extremadura es una candidatura “ganadora”. “Está repleta de gente militante e independiente, que les mueve y les conmueve Extremadura”, ha asegurado la líder de la formación. “Son la fuerza de Extremadura”, ha dicho la candidata, haciendo alusión además al lema de campaña que Unidas por Extremadura defenderá en los próximos comicios.

Durante su intervención, Irene de Miguel también ha señalado que la región se enfrenta “unas elecciones históricas”. Una cita electoral que, según la candidata, viene marcada desde Madrid, “porque, en esta pelea de ajedrez, el tablero está en Extremadura, pero quien mueve las fichas están sentados en Génova y Bambú”. “El experimento -ha continuado- de Feijoo y Abascal les va a salir rana”.

De hecho, De Miguel ha insistido en que “van a conseguir parar a las derechas”, y le ha mandado dos mensajes tanto al PP como a Vox. El primero, a María Guardiola, a quien le ha dicho que el 22 de diciembre “tendrá que dimitir”. “Tendrá que hacerlo después de arrastrarnos a un adelanto electoral en el que tiene dos opciones, o perder o para quedarnos igual”. El otro mensaje, va dirigido a Abascal, al que le ha dicho que Extremadura “va a mandarlo al estercolero de la historia”.

La líder de Unidas por Extremadura también ha querido dirigirse a aquellas personas que todavía no tienen decidido su voto o que se sienten “defraudados por el líder del PSOE”. A ellos les ha dicho que “hay alternativa de izquierdas en esta región” y les ha pedido que no se queden en casa. “Yo entiendo que haya gente del PSOE que esté enfadada porque ahora mismo no pueden plantear un proyecto limpio, honesto y comprometido con esta tierra porque que su líder antepone sus intereses personales al interés de Extremadura”, ha continuado. “A esa gente desesperanzada les digo que hay un proyecto fuerte y sólido, capaz de hacer frente a las derechas”.