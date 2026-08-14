El IPC sube al 3% en Extremadura en julio en tasa interanual

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subía al 3 por ciento en Extremadura en julio en tasa interanual. Supone la menor subida del conjunto autonómico

Los precios en Extremadura se encarecieron en tasa anual especialmente en Transporte (6,9 %) y Vivienda (5,3 %) y subieron también en Cuidado personal y otros (4,3 %), Restaurantes y alojamientos (3,8%) y Seguros y servicios financieros (3,6 %).

Los precios sólo bajaron en la región en Vestido y calzado (-3,2 %) y en Actividades recreativas, deporte y cultura (-1,1%).