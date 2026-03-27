Investigado un vecino de Fuente de Cantos por abandono de cuidados esenciales a un asno

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad pacense de Fuente de Cantos como autor de un presunto delito de abandono animal, al omitir los cuidados esenciales a un asno de su propiedad.

La actuación tuvo lugar a mediados de este de marzo, cuando la Guardia Civil, a través de información obtenida en redes sociales, encontró indicios de que, en un paraje del término municipal de Fuente de Cantos, pudiera haber un équido con "evidentes síntomas de mal estado de sus patas, concretamente de los cascos".

Tras una serie de gestiones, los agentes hallaron al animal en una finca de Fuente de Cantos, y averiguaron la identidad de su propietario a través del microchip.

Una vez llevada a cabo la inspección del asno, con la colaboración de la asociación 'El Refugio del Burrito' con sede en Bodonal de la Sierra, se pudo constatar el "evidente crecimiento excesivo, deformando y no funcional de los cascos", que era compatibles con una ausencia prolongada de aproximadamente unos dos años en el cuidado básico de mantenimiento podal, a lo que "podría estar comprometiendo gravemente la salud y bienestar del animal", según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias de la existencia de un claro delito de maltrato animal, recogido en el artículo 337 del Código Penal por omisión, al responsable del équido se le instruyeron diligencias como investigado y remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en Zafra.