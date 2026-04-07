Interior detecta en Extremadura 2.930 casos activos de víctimas de violencia de género hasta abril en VioGén

El Ministerio del Interior tiene detectados 2.930 casos activos de víctimas de violencia de género hasta el 31 de marzo de este año en el Sistema VioGén, según se desprende de datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De ellos, hay un total de 1.611 casos con menores a cargo de la víctima, 96 en situación de riesgo, que se distribuyen en 86 de riesgo medio, seis alto y uno extremo. En cuanto a los casos de especial relevancia, se contabilizan 497, de los cuales 467 son de riesgo medio, 29 alto y uno extremo.

En España, hay un total de 102.112 casos activos por violencia de género, de los que 22 están en riesgo extremo, 1.023 en alto, 14.404 en medio, y 86.663 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, los datos de Interior revelan que existen 1.270 mujeres menores de 18 años; 25.078 de 18 a 30; 47.357 de 31 a 45; 25.918 de 46 a 64; y 2.489 de 65 o más.