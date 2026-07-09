Se instruyen diligencias contra un hombre como presunto autor del incendio forestal en el Cerro Masatrigo tras una negligencia

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Desde finales del mes de mayo, la Guardia Civil investigaba el incendio que afectó gravemente a unas 11 hectáreas de pasto, encinar y monte bajo del Monumento Natural del 'Cerro Masatrigo' dentro del término municipal de Esparragosa de Lares.

En la extinción del mismo, participaron dos helicópteros, un hidroavión, cinco camiones motobombas y seis vehículos todo terreno con sus cuadrillas, y varias patrullas de la Guardia Civil, quedando controlado horas después.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar el origen y causa del incendio, los agentes pudieron determinar que supuestamente tuvo lugar en la carga que transportaba un vehículo que circulaba por la carretera EX-322 a la altura del kilómetro 237,200 dentro del mismo término municipal esparragaleño.

Un grupo electrógeno con un manguito de la gasolina en mal estado, que supuestamente su conductor y propietario manipuló de manera negligente al transportarlo sin asegurarse del cierre de la llave del depósito del combustible, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

La elevada temperatura ambiente, unida al calor residual del motor tras una jornada de trabajo, pudo favorecer la evaporación del carburante y la formación de una nube inflamable, que al contacto con componentes calientes y movimientos constantes con del cajón metálico, pudo ser la causa más probable de ignición y propagación del fuego.

Ante los hechos y pruebas esclarecedoras, se le instruyeron diligencias al calabrés como investigado, por su presunta implicación en un delito de incendio forestal. Diligencias que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.