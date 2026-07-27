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El INFOEX daba por extinguido el incendio forestal de Cuacos de Yuste y por estabilizado un incendio en Garcíaz

El incendio de Cuacos obligó en la tarde del pasado sábado a desalojar un campamento con 16 menores ubicado cerca del Monasterio de Yuste ya realojados.

Redacción

Extremadura |

El INFOEX daba por extinguido el incendio forestal de Cuacos de Yuste y por estabilizado un incendio en Garcíaz
El INFOEX daba por extinguido el incendio forestal de Cuacos de Yuste y por estabilizado un incendio en Garcíaz | Diputación de Cáceres

En cuanto a la situación de los incendios forestales en la región: El INFOEX daba por estabilizado ya sin frentes activos un incendio en Garcíaz.

Por otro lado, el incendio declarado este pasado sábado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste se daba ayer por extinguido. Un incendio que obligó en la tarde del pasado sábado a desalojar un campamento con 16 menores ubicado cerca del Monasterio de Yuste. La Guardia Civil informó que, una vez extinguido, se produjo el realojo de los menores, así como del personal del campamento.

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