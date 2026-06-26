La inflación industrial sube en mayo en Extremadura un 3,4%, el menor aumento del país

La inflación industrial ha subido en mayo en Extremadura un 3,4 por ciento en tasa interanual, el menor aumento del país, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial ha subido en Extremadura un 1,3 por ciento, mientras que en lo que va de año ha aumentado un 1,8 por ciento.

En el conjunto del país, los precios industriales han subido un 10,5 por ciento en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de las coquerías y el refino de petróleo en un 62,2 oir ciento y los del suministro de electricidad y gas en un 17,3 por ciento.

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2 por ciento, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios han elevado dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1 por ciento, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales han elevado su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5 por ciento, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En los cinco primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 6,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 59,5 por ciento.