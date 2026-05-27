La inflación industrial sube un 1,8% interanual en abril en Extremadura, el tercer menor incremento del país

Los precios industriales han subido un 1,8 por ciento en abril en Extremadura en relación al mismo mes de 2025, lo que supone el tercer menor incremento del país, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, a nivel nacional los precios industriales han aumentado un 8,3% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%, su mayor incremento desde septiembre de 2022.

Con la tasa interanual del cuarto mes de 2026, en la que se notan, por segundo mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena dos meses de ascensos en el país.

La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años ha sido consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que ha elevado su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios han incrementado tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales han elevado su tasa interanual 1,4 puntos, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial ha subido un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En los cuatro primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 68,2%.