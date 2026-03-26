La inflación industrial cae un 3% interanual en febrero en Extremadura, el tercer menor descenso del país

La inflación industrial ha caído un 3 por ciento en febrero en Extremadura en tasa interanual, frente al 7 por ciento de descenso acumulado a nivel nacional.

De este modo, la comunidad extremeña registra la tercera menor bajada del país, únicamente por detrás de Cantabria (-2 por ciento) y de Comunidad Valenciana (-2,4 por ciento), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto nacional los precios industriales se han desplomado un 7 por ciento en febrero en relación al mismo mes de 2025, su mayor retroceso desde marzo de 2024, tras reducirse los precios del suministro de electricidad y gas un 28,3 por ciento y bajar los de las coquerías y el refino de petróleo un 8,7 por ciento.

Con la tasa interanual del segundo mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses en negativo en el país.