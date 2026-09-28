El INCOEX recomienda utilizar el código QR de la factura eléctrica para comparar tarifas

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) recomienda a los extremeños utilizar el código QR que incorporan las facturas de la electricidad para acceder de manera rápida y sencilla al Comparador de Ofertas de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comparar las distintas opciones disponibles.

Se trata de un recurso presente en las facturas desde hace varios años que permite analizar si las condiciones de tu contrato eléctrico siguen siendo las más adecuadas teniendo en cuenta el consumo.

Al escanear el código QR con un teléfono móvil, el usuario accede directamente al comparador oficial de la CNMC. De esta forma, se incorpora parte de la información de la propia factura, como datos relacionados con la potencia contratada o los consumos, para realizar comparaciones de forma más ágil y con menor riesgo de errores al introducir los datos.

Además de consultar y comparar ofertas de distintas comercializadoras, el acceso facilita el uso de la herramienta 'Entiende tu factura', que ayuda a los consumidores a interpretar los distintos conceptos que aparecen en el recibo de la luz y comprender mejor qué están pagando.

El INCOEX recomienda revisar periódicamente las tarifas disponibles en el mercado y utilizar siempre fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión. Asimismo, aconseja analizar no solo el precio de la oferta, sino también otros aspectos como los servicios asociados, posibles compromisos de permanencia o descuentos vinculados al contrato.

Dedicar unos minutos a esta herramienta puede ayudar a conocer mejor las condiciones del suministro eléctrico, identificar alternativas más adecuadas al perfil de consumo y adoptar decisiones más informadas sobre el gasto energético de los hogares.