La incidencia de gripe y VRS desciende en Extremadura a nivel bajo

La incidencia de las enfermedades respiratorias en Extremadura se situó en nivel bajo la última semana, con un descenso tanto en la tasa de gripe, que pasa de 21,93 a 13,98 casos por cien mil habitantes, como del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, de 142,56 a 69,88 casos.

Así se desprende de los últimos datos del informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en atención primaria.

Dicho informe, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, hace referencia a la semana 5 de 2026 (del 26 de enero al 1 de febrero).

En cuanto al nivel de hospitalizaciones por infecciones graves de gripe durante la semana 5, éste bajó a 1,23 casos frente a los 6,20 por cada cien mil habitantes de la semana anterior.

Respecto a la incidencia en los hospitales del VRS, la tasa de ingresos por este virus también descendió a 6,13 casos por cien mil habitantes (9,31 siete días antes).

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.