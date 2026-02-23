Un incendio, ya extinguido, en la Residencia de La Granadilla de Badajoz se salda con 50 personas atendidas, ninguna de gravedad

El incendio declarado esta tarde en el centro residencial de personas mayores La Granadilla de Badajoz ha obligado a atender a 35 usuarios y 9 policías, todos ellos han recibido el alta in situ, así como a 8 residentes que han precisado traslado hospitalario aunque se prevé que reciban el alta en las próximas horas.

El fuego se ha originado pasadas las siete de la tarde en una sala de la quinta planta del centro -dependiente de la Junta de Extremadura y con 113 usuarios en esta jornada, lo que ha llevado al desalojo de esta, la sexta y también la cuarta, no así de las tres primeras por no verse afectadas, según ha detallado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

En declaraciones a los medios, ha explicado que el incendio -al parecer, según los bomberos, provocado por un cortocircuito- ha llevado a activar un importante dispositivo de emergencia en el que han participado 65 efectivos de bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Protección Civil, a los que la consejera ha expresado su gratitud por controlar "de manera rápida, efectiva y eficaz" la situación.

Después de que los bomberos hayan revisado "habitación por habitación", se ha determinado que los usuarios de la cuarta planta pueden regresar a estas dependencias, no así los de la quinta y sexta "por prevención y para poder ventilar bien", aunque lo más probable es que puedan regresar mañana, ha apuntado.

Respecto a las ocho personas que han requerido atención hospitalaria, la consejera ha precisado que era para administración de oxígeno, aunque "posiblemente la mayoría de ellas puedan recibir el alta de forma breve, porque con el oxígeno propio puedan estar bien en las próximas horas".

En el caso de los residentes desalojados de las plantas quinta y sexta y que no pueden regresar a sus habitaciones, algunos se irán a casa de familiares y otros se reubicarán mayoritariamente en este mismo centro y, si es preciso, en otras residencias de la ciudad o fuera de ella.

En este sentido, García Espada ha expresado su agradecimiento a Cruz Roja por poner a disposición sus vehículos para el traslado de estos residentes.

La consejera ha recordado además que el pasado noviembre se realizó un simulacro en este centro residencial, por lo que "es claro ejemplo de que funciona" cuando se producen situaciones de esta naturaleza.

El incendio ha provocado un gran revuelo en las inmediaciones del centro debido a los numerosos medios de emergencias desplazados al lugar, donde se han concentrado también familiares de los residentes para recibir información