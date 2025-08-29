Un incendio en una cocina en el Club de Golf de Cáceres deja un herido "menos grave" por intoxicación de monóxido de carbono

Un hombre de 52 años ha resultado herido por intoxicación por monóxido de carbono tras un incendio registrado en una cocina este jueves, día 28, en el Club de Golf de Cáceres.

El suceso, por el que el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña, ha tenido lugar sobre las 12,45 horas en la avenida El Calerizo, número 50 de Cáceres.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, tras una llamada telefónica para informar sobre el suceso hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, dotaciones de bomberos del parque de Cáceres, y una patrulla de servicio de la Policía Local.