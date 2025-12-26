21D

Este viernes tras el recuento del voto CERA de residente en el exterior se conocerá el resultado definitivo de las elecciones del 21D

Este recuento puede ser decisivo en la provincia de Cáceres, donde el Partido Popular está a tan solo 244 votos de arrebatarle al PSOE su octavo diputado y alcanzar así los 30 escaños.

Redacción

Extremadura

Urnas electorales
Urnas electorales | Agencia EFE

Este viernes, 26 de diciembre, las juntas electorales provinciales de Cáceres y Badajoz, se reúnen para llevar a cabo el escrutinio general de las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, incorporando el voto de los residentes en el exterior, el denominado voto CERA.

Los electores registrados en el extranjero son 30.000 pero en los comicios del 21D votaron solo el 10 por ciento, es decir, unos 2.200 votos. Así, el resultado definitivo de las elecciones se conocerá este viernes, tras ese recuento.

