Incautan una pistola, cocaína y hachís en una operación que desarticula un punto de venta de droga en Badajoz

La Policía Nacional ha desarticulado un nuevo punto de venta de droga en la barriada de Cerro de Reyes de la ciudad de Badajoz, donde ha desarrollado un operativo consistente en dos registros domiciliarios tanto en dicho barrio como en la urbanización de Tres Arroyos de Badajoz.

En ambos se ha incautado una pistola semiautomática 9 milímetros parabellum con un cargador y 15 cartuchos en su interior, 424 cartuchos de la misma munición, 6,01 gramos de cocaína, 85,6 gramos de hachís, una báscula de precisión y 277,2 euros, y se ha detenido a su presunto responsable, un hombre de 45 años.

Se trata de una intervención policial enmarcada dentro del dispositivo activado por la Jefatura Superior de Policía de Extremadura para la prevención y erradicación tanto de la tenencia ilícita de armas como de la venta de sustancias estupefacientes en Badajoz.

Así, los grupos de estupefacientes y de delitos contra las personas de la Brigada Provincial de policía Judicial de Badajoz han llevado a cabo este operativo de forma conjunta, según explica en nota de prensa la Policía Nacional, con el fin de erradicar un punto de venta de sustancias estupefacientes en la barriada de Cerro de Reyes.

En concreto en la avenida Pablo Neruda, donde se ha procedido, con la pertinente autorización judicial, a la detención de este hombre de 45 años de edad como presunto responsable de los delitos contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Al mismo tiempo, los agentes realizaban otro registro en la urbanización de Tres Arroyos de Badajoz y en ambos se ha incautado una pistola semiautomática 9 mm parabellum con un cargador y 15 cartuchos en su interior, 424 cartuchos más de la misma munición, 6,01 gramos de cocaína, 85,6 gramos de hachís, una báscula de precisión y 277,2 euros.

El operativo ha contado con la participación de unidades de la Comisaría Provincial, UPR, Policía Científica, Unidad de Seguridad Aérea y Seguridad Ciudadana, así como unidades especiales de la Policía Nacional, Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).

El detenido, varón de 45 años, tras la instrucción del pertinente atestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La denominada 'Operación Five' continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.