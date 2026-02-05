Inaugurada la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inauguraba este miércoles la ampliación del Museo de Arte Romano (MNAR), museo de titularidad estatal perteneciente al Ministerio de Cultura situado en Mérida. Estas obras de ampliación y remodelación se iniciaron en el año 2023 y han supuesto una inversión de 10,7 millones de euros a cargo del presupuesto del Ministerio de Cultura.

El proyecto ha sido concebido con el objetivo de mejorar los servicios públicos del centro, inaugurado hace 40 años, así como proporcionar una mejor capacitación técnica. Esta remodelación ha sido diseñada y dirigida por el arquitecto Rafael Moneo, responsable del diseño del edificio, inaugurado en el año 1986.

La actuación ha permitido dotar al museo de un nuevo salón de actos con capacidad para 238 personas, una nueva sala de exposiciones temporales con muelle de carga y descarga, áreas didácticas para talleres educativos, un nuevo almacén de piezas adaptado climáticamente para los distintos materiales arqueológicos, un nuevo archivo, espacios para investigadores y áreas técnicas e importantes mejoras para las áreas del personal de atención al público. El proyecto de reordenación incluye también una adaptación y mejora de los servicios de taquilla, tienda, seguridad y accesos del público.

Durante la inauguración, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha explicado que “la ampliación y remodelación que hoy presentamos va a reforzar el papel de nuestro Museo Nacional de Arte Romano en el contexto de la investigación internacional sobre romanidad, arqueología, arte y divulgación patrimonial”. Además, ha señalado que “ha sido una enorme fortuna poder contar en el proceso de ampliación con el saber experto, la sensibilidad y la mirada única del arquitecto que en 1986 inscribió a Mérida en el relato de la arquitectura moderna española y de la arquitectura museística internacional: Rafael Moneo”.

La nueva dotación permitirá al MNAR ofrecer un completo servicio público y ampliar y desarrollar su labor de investigación y de transferencia del conocimiento. Las obras de ampliación y remodelación han permitido una conexión completa entre los dos edificios con fachadas exteriores diferenciadas.

El MNAR

El Museo Nacional de Arte Romano tiene su origen en una pequeña colección de carácter local que, debido a la importancia del yacimiento romano de Mérida, fue creciendo hasta convertirse en un museo nacional en 1975. En 1986 se inaugura el edificio del museo, ubicado cerca de dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el Teatro y el Anfiteatro.

Su colección ofrece una síntesis de la vida en Augusta Emérita, una de las principales ciudades de la Hispania Romana. Está formada por piezas emblemáticas como mosaicos, esculturas, epígrafes y documentos de la cultura material romana, que reflejan todas las facetas de la vida cotidiana en la capital de la Lusitania, uno de los grandes exponentes del proceso de romanización. Su colección incluye también piezas de la etapa visigoda y los comienzos de la Edad Media.