'Los ilusionistas', de Marcos Giralt, ganadora del XXI Premio Dulce Chacón de Narrativa Española

'Los ilusionistas', la historia familiar de Marcos Giralt Torrente, se ha convertido en el XXI Premio Dulce Chacón de Narrativa Española que convoca y organiza la Diputación de Badajoz.

El anuncio se ha dado a conocer tras la reunión del jurado final presidido por el vicepresidente de la institución provincial, Ramón Díaz Farias, y compuesto por Juan Ángel Juristo, David Uclés, Ana Belén Álvarez, Joaquín Mora, Manuel Candalija, Antonio José Girol, María Isabel López, Isabel Mª Pérez, Rafael Soler, Antonio Sáez, Miguel Ángel Lama, Sara Solomando, Luis García y Juan Luis Cano, teniendo como secretario a Francisco García.

El premio, valorado en 9.000 euros, es muestra de las "amplias valoraciones positivas" que ha recabado la novela entre el jurado, pero también entre el público, según ha destacado la Diputación de Badajoz en un comunicado.

En su última deliberación, el jurado final del premio ha alabado la cuatro obras finalistas como "perfectamente premiables" y con la capacidad, en su mayoría, para "no perder rigor a través de sus personajes", de los aspectos tan diversos con los que se han comprometido o de "los buenos estilos y capacidades", entre otras muchas apreciaciones.

Sin embargo, el árbol genealógico de Marcos Giralt Torrente, y el devenir de un país desde la II República hasta la actualidad, ha puesto sobre la mesa "profundas cuestiones que definen al ser humano en su sentido menos restrictivo, en una suerte de desahogo autobiográfico que descarna al lector en un principio".

Durante la obra, Giralt indaga en las grietas de los desarrollos personales y los vínculos para asombrar a un público expectante de engaño, el cual se encuentra con una prosa "elegante" y unos silencios "que enamoran".

"Un tipo de biografía familiar con multitud de personajes que conecta con una literalización conseguida a través de documentos históricos", ha valorado el jurado.

También han destacado la reivindicación de las relaciones afectivas y de la primera mujer, dentro de una "escena doméstica" que pone en pie todo un retrato de las cosas que sucedieron y suceden en España, y que puede ayudar a construir la identidad presente, apuntando hacia las desigualdades, sobre todo sociales.

RECUERDO DE DULCE CHACÓN

El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz ha aprovechado la cita para recordar que "la única voluntad de la institución es hacerse eco del espíritu de Dulce Chacón", a quien el resto de representantes ha tenido "siempre" en la memoria durante el periodo de lectura.

Así, la Administración provincial ha afirmado que "no pretende influir, sino acompañar" en este homenaje hacia el legado de la autora segedana, según ha acotado el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Manuel Candalija.

Así, la diputación ha reiterado su compromiso de "devolver" la organización del Premio Dulce Chacón a Zafra "una vez se garantice su cuidado". Cabe recordar que la institución provincial se hizo cargo del premio en 2024.

"Por tanto, la justicia, la dignidad, la preocupación social y los derechos humanos por los que escribió y vivió Chacón, continúan de esta manera a buen resguardo con el apoyo inconmensurable de la Asociación Cultural Dulce Chacón que ya trabaja para que el futuro lleve ese mismo apellido con la implicación de sus nietos", ha apostillado la diputación.

Marcos Giralt Torrente recogerá el premio a finales de noviembre en una gala que se celebrará en Olivenza en honor al segundo jurado popular de esta edición.