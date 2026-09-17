Illa aboga por una "nueva etapa de fraternidad" entre Cataluña y Extremadura para "progresar en beneficio mutuo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado por una "nueva etapa de fraternidad" entre Cataluña y Extremadura en diversos campos en los que, a su juicio, ambos territorios pueden "progresar en beneficio mutuo".

De este modo lo ha planteado en el acto institucional de la Diada de Cataluña en Extremadura celebrado esta tarde en Mérida para "honrar el pasado y el presente" y "sobre todo compartir el futuro". "Un futuro de mano tendida y de manos unidas", ha añadido.

"Un futuro renovado de relaciones entre instituciones y sociedades, entre culturas y entre nuestra gente. Una nueva etapa de fraternidad entre Cataluña y Extremadura", ha subrayado Salvador Illa, quien ha defendido que ambos territorios tiene "muchos campos para progresar en beneficio mutuo".

Así, ha ahondado en que la "prosperidad" y los "vínculos" que los abuelos construyeron en los barrios y en las fábricas "debe renovarse hoy en los laboratorios, en hospitales, en las aulas y en las instituciones".

Como ejemplo, ha citado que Extremadura es hoy "una de las grandes potencias europeas en energías renovables", y que Cataluña es "puntera en investigación, tecnología y ciencia". "Nuestras universidades investigan codo con codo", ha insistido.

Al respecto, ha añadido que ambos territorios comparten proyectos como el Plan Complementario de Biotecnología Aplicado a la Salud, junto con el País Vasco, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y Andalucía. O iniciativas como COP3, para proteger los bosques del cambio climático.

Al mismo tiempo, Illa ha defendido que Cataluña y Extremadura comparten también el "reto capital" de ofrecer "oportunidades" en las zonas despobladas para que los jóvenes "puedan estudiar, trabajar y vivir sin tener que abandonar su tierra".

SIN ENFRENTAMIENTOS

En este punto, ha reivindicado la "mano tendida" frente a aquellos que, según indica, "intentan romper vínculos humanos entre territorios" y "alimentan las divisiones".

"Creo que es necesario hablar claro. Algunos en este mundo de cambios tan acelerados, de una geopolítica un poco loca que estamos viviendo estos meses, algunos nos quieren enfrentados", ha dicho.

"Por eso, frente a aquellos que intentan romper vínculos humanos entre territorios, frente a aquellos que alimentan las divisiones, frente a aquellos que azuzan el fuego de la confrontación, nosotros reivindicamos la mano tendida", ha subrayado.

Así, ha reivindicado "la palabra frente al criterio", "la cooperación frente a las trabas", "el diálogo y la fraternidad frente al insulto", ya que "ni Cataluña ni Extremadura caben en un cliché como algunos pretenden"; y ha insistido en que su territorio "quiere avanzar y quiere hacer avanzar a todos", así como en que los representantes públicos tienen la "responsabilidad" de ser "ejemplo" para toda la ciudadanía".

"Los representantes públicos tenemos la máxima responsabilidad de ser ejemplo para toda la ciudadanía. Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, al contrario", ha insistido Salvador Illa, quien ha afirmado que, por ejemplo, "desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien".

"Nos alegramos profundamente de cada noticia positiva y las hay que leemos sobre vuestro territorio", ha reconocido sobre Extremadura.

COMPARTIR LA PROSPERIDAD

Finalmente, en esta misma línea, el presidente de Cataluña ha defendido su planteamiento de "compartir la prosperidad" entre territorios para ser "más competitivos, más fuertes y más justos".

"Ni la economía, ni la generación de prosperidad ni la financiación autonómica se basan en un juego de suma cero, como algunos también pretenden hacernos creer", ha apuntado.

"Esto va de un juego de suma positiva, es decir, de generar círculos virtuosos en los que ganemos todos, no en que la ganancia de uno signifique la pérdida de otro. Esto va de compartir la prosperidad, porque compartirla nos hace más competitivos, más fuertes y además más justos", ha añadido, tras lo cual se ha preguntado: "¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura?".