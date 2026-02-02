La III Ruta Gastronómica de la Matanza se celebrará del 6 al 8 de febrero en Coria degustación de tapas y raciones

La III Ruta Gastronómica de la Matanza se celebrará del próximo 6 al 8 de febrero en la localidad cacereña de Coria, en lo que supone una "iniciativa consolidada dentro del calendario turístico y gastronómico" de la ciudad, para "poner en valor el patrimonio culinario local y apoyar al sector de la hostelería"-

El Ayuntamiento de Coria organiza este evento, en el que podrán participar todos los establecimientos hosteleros, independientemente de su calificación, ya sea mesón, taberna, bar, cafetería, restaurante, o de alojamiento, como hoteles, hostales y apartamentos turísticos.

En concreto, constará de varias modalidades, como es por una parte degustación de raciones, platos y menús, dirigida a establecimientos de restauración que quieran ofrecer raciones, platos incluidos en su carta habitual o menús especiales durante los días de celebración del evento.

También tendrá lugar la III Ruta de Tapas, destinada a establecimientos hosteleros en general, que participarán con una única tapa al precio de 2 euros, el viernes y sábado, de 20,00 a 23,00 horas, y el sábado y domingo, de 12,00 a 16,00 horas, según informa el Ayuntamiento de Coria en nota de prensa.