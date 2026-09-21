El III Congreso Español de Reservas de la Biosfera se celebra desde este lunes en Herrera del Duque

El III Congreso Español de Reservas de la Biosfera se celebra desde este lunes, 21 de septiembre, y hasta el jueves en la localidad pacense de Herrera del Duque, con el objetivo de debatir y aprobar el nuevo Plan de Acción Estratégico de la Red Española de Reservas de la Biosfera para el periodo 2026-2035.

Este documento establecerá las prioridades y líneas de actuación de la red durante la próxima década y reforzará la cooperación entre los distintos territorios que integran la Red.

Representantes de las 55 Reservas de la Biosfera españolas, gestores, científicos, miembros del Comité Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco, así como miembros de distintas administraciones públicas e instituciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible participan en este congreso.

El nuevo plan estratégico da continuidad a los acuerdos alcanzados durante el V Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, celebrado en Hangzhou (China) en septiembre de 2025, donde se aprobó la Estrategia y Plan de Acción de Hangzhou 2026-2035 para el Programa MaB y la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

La Red Española adapta ahora esos objetivos internacionales a la realidad nacional mediante un proceso participativo en el que han colaborado representantes de las reservas de la biosfera, la comunidad científica y el Comité Español del Programa MaB, según informa la Red de la Reserva de la Biosfera de La Siberia en nota de prensa.

La aprobación del nuevo Plan de Acción Estratégico permitirá consolidar el papel de las Reservas de la Biosfera como "territorios de referencia para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la participación social, la educación ambiental, la investigación y la adaptación al cambio climático".

Asimismo, favorecerá el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos territorios y reforzará la cooperación institucional en el marco de la Red Española.

Durante el congreso se celebrarán también las reuniones anuales del Consejo de Gestores y del Consejo Científico de la Red Española de Reservas de la Biosfera, además de sesiones técnicas, presentaciones de experiencias desarrolladas en diferentes reservas, sesiones de pósteres y actividades de divulgación dirigidas a los asistentes.

Estos espacios permitirán "compartir buenas prácticas y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores implicados en la gestión de estos territorios".

La celebración del congreso supone igualmente una oportunidad para poner en valor la riqueza natural, cultural y socioeconómica de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, reconocida por la Unesco en 2019, que recibirá a los asistentes con un acto de bienvenida en la Plaza de España Herrera del Duque este lunes, 21 de septiembre desde las 19,30 horas.

En ese sentido, el programa incluye visitas de campo a algunos de los espacios más representativos del territorio, la observación de la berrea del ciervo en el entorno del embalse de Cíjara y una actividad de observación astronómica vinculada a su reconocimiento como destino turístico Starlight.