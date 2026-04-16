Los hurtos y robos de aceitunas desciende un 27% en la provincia de Badajoz con la nueva regulación de trazabilidad

La aplicación del plan estratégico de la Comandancia de la Guardia Civil para la prevención de hurtos y robos de aceitunas durante la pasada campaña 2025/2026 en la provincia de Badajoz, la primera con el decreto 7/2025 que regula la trazabilidad de este producto en la región en vigor, ha permitido reducir un 27 por ciento los delitos cometidos respecto a la campaña anterior, y en un 43 por ciento respecto de las dos campañas anteriores.

Del total de 114 hechos delictivos perpetrados en el ámbito rural de la provincia de Badajoz, se han esclarecido el 28 por ciento, con la investigación de 32 personas, según se ha puesto de manifiesto en la presentación de los resultados de este plan a cargo del general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde; el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana; y el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Manuel Benítez.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, Manuel Delgado, ha detallado que la campaña se extiende durante cinco meses y medio, desde mediados de septiembre cuando se activó el plan hasta finales de febrero, o hasta marzo en caso necesario, con una presencia uniformada de forma exclusiva con las patrullas para la prevención de robos de aceituna (RACE) y dos equipos cuya base se encuentra en Tierra de Barros, donde se concentra el 50 por ciento las infracciones penales conocidas.

La comparación entre la campaña de 2023/2024 y la de 2025/2026 permite pasar de unas 200 denuncias de robos en la primera a 114 dos campañas después, una disminución de un 43 por ciento escalonado ante la que ven que las medidas de prevención tienen una repercusión "muy directa" y consiguen atajar o frenar el número de robos.

Asimismo, se ha referido a la colaboración llevada a cabo tanto durante la campaña, como previamente y especialmente a través de los equipos ROCA (unidades funcionales de investigación en explotaciones agrícolas) en la redacción del decreto 7/2025, basado en uno anterior y que venía a buscar nuevos instrumentos para poder desarrollar esta labor, a la vez que se ha hecho una primera fase informativa sobre este decreto, se han investigado los hechos ya ocurridos y se han promovido las inspecciones en los lugares en los que se compra la aceituna procedente de robo.

"Lo que precisamente pretendemos es que el producto que viene de robo no pueda llegar a ningún punto y no pueda tener salida en el mercado negro", ha especificado, para destacar una actuación desarrollada en Almendralejo con el cierre, por parte de la autoridad competente, la Consejería de Agricultura, de un puesto que se dedicaba a la compra de este producto, y que además fue en un momento "temprano" por lo que no tenían la posibilidad de dar salida al mismo, "que venía de robo". Al respecto, ha agregado que intentaron abrir una segunda sede y también se actuó.

195.000 KILOS SUSTRAÍDOS

La centralización operativa de los equipos RACE, la labor inspectora y de control ejercida por los equipos ROCA y el trabajo de las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana han demostrado constituir un esquema de actuación sólido y plenamente funcional, al que se suma el apoyo prestado por el Escuadrón de Caballería y Unidad Aérea, cuya presencia ha reforzado la vigilancia en zonas de difícil acceso.

También se ha colaborado con la GNR portuguesa y se ha trabajado junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el organismo competente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, según Manuel Delgado, que ha aportado otros datos como que los cerca de los 195.000 kilos de aceitunas supuestamente sustraída y según consta en sus diligencias, o que el número de aprehensiones ha sido de 97 en esta campaña, frente a 186 en la anterior, con lo que la reducción de hechos delictivos conlleva que se detecte menos aceitunas de origen desconocido.

Respecto a los casos de ilícito penal en la campaña anterior hubo 18 aprehensiones de aceituna que procedían de algún robo que se había perpetrado en los momentos previos y este año han sido seis, mientras que respecto a la actividad propiamente dicha, han llevado a cabo unas 1.400 identificaciones de personas y unas 1.000 de vehículos, además de en torno a 175 inspecciones. También han intensificado la labor con unos 800 puntos de verificación en carretera.

MÁS DE 400 REUNIONES

Andrés Manuel Velarde ha señalado respecto a la campaña de recogida de la aceituna 2025/2026 que la Guardia Civil se ha involucrado de manera "especialmente intensa" y ha participado junto a la Inspección de Trabajo y los servicios de Inspección de la Consejería de Agricultura, a la par que ha considerado que los resultados son "más que satisfactorios".

Así, se ha referido a una labor "especialmente intensa" en el territorio de la Comandancia de Badajoz y centrada en la actuación de los equipos ROCA, las unidades territoriales y las organizativas exclusivas para prevenir los robos de la aceituna (RACE), que han permitido que este año, en relación con la campaña de hace dos, dicha disminución de hasta el 47 por ciento en los hechos, hurtos y robos relacionados con este ámbito.

Asimismo, han actuado con todo el sector con más de 400 reuniones y se han realizado más de 5.700 servicios centrados en este ámbito, lo que, como ha entendido, ha permitido dar seguridad a todo el entorno y a la actividad que se desarrolla en el mismo.

Acto seguido, José Luis Quintana ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo de esta campaña que ha generado "muchísimos problemas" en años anteriores, pero que en las últimas se ha desarrollado un trabajo "muy importante" tanto por el equipo RACE, como el ROCA y los servicios de la Benemérita puestos a disposición. También ha resaltado la colaboración con otras instituciones y la importancia de seguir abundando en esta línea.

De igual modo, ha remarcado que ha habido casos en los que, en colaboración con la Junta, se ha actuado en determinados puestos de adquisición de aceitunas, "que es donde está verdaderamente el problema", con uno cerrado y otro al que no se le permitió la autorización; como también ha señalado que ha sido el primer año de la aplicación del decreto de trazabilidad que venían reclamando anteriormente en aras de incrementar los controles, con documentos que han redundado en una mayor seguridad para los agricultores y a la hora de facilitar la labor de la Guardia Civil.

Así, José Manuel Benítez ha destacado que la entrada en vigor del nuevo decreto el pasado mes de julio ha marcado "un antes y un después" en esta labor en la que se ha venido trabajando durante esta pasada campaña, y ha apuntado que la publicación de este texto ha sido fruto del trabajo con la Delegación, la Guardia Civil, las organizaciones profesionales agrarias o los agricultores y que entre todos han conseguido "darle mayor seguridad jurídica" y "sacar del limbo jurídico" a los puestos de compra de aceitunas, cuya situación dificultaba poder actuar en los mismos.

También ha querido reconocer a los propios agricultores, que han entendido que la modificación de ese decreto y la documentación o anexo que acompaña al transporte de esas aceitunas es una herramienta "fundamental" para garantizar la seguridad alimentaria, que es lo que "siempre" han perseguido desde la Junta y la Consejería para proteger a los agricultores y dotarlos de elementos de seguridad, aportando también esta última a nivel alimentario a los consumidores.