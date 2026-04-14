Extremadura muestra lo mejor de su gastronomía y productos en una nueva edición del Salón Gourmets en Madrid

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha entregado este lunes el Premio Excelencia Picota del Jerte 2026, otorgado por la DO Cereza del Jerte, al deportista Guillermo Gracia, durante su visita a la 39ª edición del Salón Gourmets, que se celebra en IFEMA.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA Y AL ESFUERZO

Durante su intervención, María Guardiola, ha querido dirigirse directamente al premiado, poniendo en valor no solo su trayectoria, sino también su ejemplo personal. "Tiene 27 títulos mundiales en natación adaptada. Veintisiete títulos. Y cada uno de ellos, Guillermo los gana con la misma actitud, con esa perseverancia. Porque cuando la mayoría se agota y ya no puede más, y se rinde, él sigue y sigue y continúa", ha señalado la presidenta extremeña, en funciones.

Guardiola ha vinculado ese esfuerzo con el trabajo silencioso del campo extremeño indicando que "eso también lo saben hacer muy bien los que se levantan antes del amanecer en el Jerte para cuidar los cerezos". Y ha añadido: "Guillermo, el Premio Picota lleva tu nombre porque reconoce no todas esas medallas que tiene Guillermo, que yo he tenido además la oportunidad de tenerlas entre mis manos porque me las trajo un día cuando vino a verme, sino que también reconoce a una tierra que se ve reflejada en lo que hace Guillermo, pero sobre todo en cómo lo hace Guillermo".

EL SABOR DE EXTREMADURA COMO EXPERIENCIA

Asimismo, la presidenta ha subrayado que detrás de cada producto extremeño hay una historia, un paisaje y muchas manos.

"Cuando alguien prueba la picota del Jerte, está saboreando el Valle del Jerte en flor y está casi tocando las manos que las seleccionaron una a una en el frío de las madrugadas y sintiendo ese olor de los cerezos en primavera", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en el valor de unir producto y turismo como una forma de proyectar Extremadura; "convertir esos sabores en sensaciones, en vivencias únicas".

EXTREMADURA, POTENCIA AGROALIMENTARIA Y GASTRONÓMICA

María Guardiola ha agradecido a la Denominación de Origen Cereza del Jerte la invitación a participar en este acto y ha destacado la importancia del Salón Gourmets como escaparate internacional para los productos extremeños.

"Una no tiene la suerte todos los días de poder estar rodeada de quien verdaderamente mima ese emblema, el mejor emblema que tiene Extremadura, que son sus productos estrella y que, además, generaron el año pasado, que se dice pronto, más de 1.500 millones de euros en exportaciones", ha afirmado la presidenta en funciones.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR EXTREMEÑO

En esta edición del Salón Gourmets, Extremadura participa con 50 empresas agroalimentarias, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, y muestra productos de calidad certificada junto a sus rutas gastronómicas; una participación regional, coordinada por Extremadura Avante, que agrupa a los expositores en un recinto conjunto de 526 metros cuadrados y consolida a la región como uno de los territorios con mayor presencia en el ámbito agroalimentario dentro del certamen.

Guardiola ha subrayado que la presencia en este evento, que reúne a más de dos mil expositores y compradores internacionales, supone "una proyección enorme" para el sector agroalimentario regional.

La presidenta ha cerrado su intervención con un mensaje de reconocimiento a todo el sector: "Gracias a todos los que hacéis posible que este encuentro se produzca porque sois el mejor escaparate y la mejor imagen que puede tener Extremadura".

Con la visita de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, la Junta de Extremadura refuerza su apoyo a los productores y empresas que, desde el campo y la industria, contribuyen cada día a promocionar y comercializar la identidad y la calidad de los productos de la región dentro y fuera de España.