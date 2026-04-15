Los precios suben un 3,5% interanual en marzo en Extremadura, una décima por encima de la media nacional

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 3,5 por ciento en marzo en Extremadura en tasa interanual, una décima por encima de la media nacional, que está en el 3,4 por ciento.

Por provincias, los precios han subido en mayor media en la provincia de Badajoz, un 3,7 por ciento en marzo en tasa interanual, mientras que en la de Cáceres, el incremento ha sido del 3,1 por ciento.

Con respecto al mes anterior, los precios han subido un 1,1 por ciento en marzo en Extremadura sobre febrero, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este dato de marzo, los precios encadena 2 meses de subidas en Extremadura. En términos mensuales, la inflación en Extremadura aumentó un 1,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1%.

Por sectores, donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,3% más que en marzo de 2025 (+1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,1% más (-0,3 puntos); vestido y calzado, un 4,7% más (+4,1 puntos) y transporte, un 4,6% más (+5,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,3% (+0,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,3% (+0 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,4% (-1 puntos) y sanidad, un 2,7% (+0,5 puntos)