Cerca de 150 deportistas participan en el Campeonato de España de Boccia que se celebra en Cáceres el fin de semana

Cerca de 150 deportistas de clubes de todas partes de España, a los que hay que sumar técnicos, árbitros y acompañantes, participan en Cáceres en el Campeonato de España de Boccia por equipos y por parejas, que se celebrará los días 18 y 19 de abril en el Pabellón Multiusos.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, junto al presidente de la Federación Nacional de Deportes de Parálisis Cerebral, Julián Rebollo, y el presidente de la Federación Extremeña de Deportes de Parálisis Cerebral, Juan Francisco Durán, han presentado este lunes en rueda de prensa esta cita deportiva.

"Cáceres es Ciudad Europea del Deporte en 2026, y en ese marco seguimos consolidándonos como sede de grandes eventos deportivos", ha destacado la edil. "Volvemos a prepararnos para acoger un deporte de primer nivel, en una competición que es también un claro ejemplo de inclusión, esfuerzo y superación", ha añadido.

El presidente de la Federación Española, Juan Francisco Durán, ha explicado que "traer una competición de este nivel a Cáceres, no solo es importante para los participantes, sino también para sus habitantes". Y es que, de este campeonato saldrán los mejores atletas para clasificarse en un ranking internacional, "de ahí la importancia de que Cáceres sea la sede de este evento".

La concejala ha dado la bienvenida a todos los deportistas y a sus acompañantes, a los que ha deseado que disfruten de "una experiencia inolvidable en nuestra ciudad", al tiempo que ha animado a toda la ciudadanía a que se acerque este fin de semana al Pabellón Multiusos y descubra "un deporte tan especial como la boccia".

La boccia es un deporte paralímpico cuyos orígenes se remontan a la Grecia Clásica y es una compleja combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la vez que intentan alejar las de sus rivales.

Cada jugador, pareja o equipo dispone de seis bolas en cada manga y gana aquel cuya bola termine más cerca de la blanca. Además, recibirá un punto extra por cada bola adicional que haya conseguido acercar a la blanca por delante de la primera del contrario. Las competiciones individuales y por parejas constan de cuatro mangas, mientras que las de equipos se componen de seis.

El deporte de la boccia lo practican personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa, y que se colocan en uno de los extremos del campo, desde donde lanzan las bolas. La competición se estructura por clases de discapacidad.