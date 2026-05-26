HUELGA MÉDICOS

La huelga de médicos deja desde diciembre más de 261.000 consultas y 3.200 operaciones suspendidas en Extremadura

En concreto en el pasado mes de mayo la citada huelga ha tenido un impacto total de 61.640 consultas anuladas y 1.236 operaciones suspendidas en la región

Redacción

Extremadura |

Quirófano de un hospital
Quirófano de un hospital | Agencias | Archivo

La huelga nacional de médicos ha acarreado 261.423 consultas anuladas y 3.206 operaciones suspendidas en Extremadura desde el pasado mes de diciembre y hasta mayo.

Así, en concreto en el pasado mes de mayo la citada huelga ha tenido un impacto total de 61.640 consultas anuladas y 1.236 operaciones suspendidas en la región, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga nacional de médicos ha sido convocada en protesta por el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

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