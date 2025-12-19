El Hospital Universitario de Badajoz realiza el primer procedimiento con el sistema de recanalización arterial Javelin

El Hospital Universitario de Badajoz ha realizado el primer procedimiento con el sistema de recanalización arterial Javelin, una tecnología innovadora para tratar la enfermedad arterial periférica con lesiones severamente calcificadas, cuando las técnicas convencionales no son efectivas.

Se ha realizado a un paciente con oclusión crítica de la arteria femoral superficial con calcificación severa que impedía el paso de dispositivos habituales, con el que se ha resuelto la causa del dolor incapacitante que sufría.

El dispositivo Javelin utiliza una tecnología de litotricia intravascular basada en ondas de ultrasonido que fracturan el calcio de la pared arterial, permitiendo intervenir obstrucciones completas y severamente calcificadas de forma mínimamente invasiva.

Un "avance relevante" en un contexto clínico donde la calcificación arterial representa uno de los principales limitantes en el tratamiento de la arteriopatía periférica crónica, destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Así, las lesiones extremadamente calcificadas frecuentemente impiden que un balón o catéter convencional las atraviese, limitando las opciones terapéuticas disponibles. Esta tecnología modifica el calcio en el frente de avance, facilita el cruce "inmediato" y prepara el vaso para su tratamiento "definitivo", lo que reduce "significativamente" el riesgo de complicaciones como disección o perforaciones.