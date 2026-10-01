Un hombre de 64 años herido en una colisión entre un coche y una moto en Badajoz

Un hombre de 64 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido este miércoles, 30 de septiembre, en Badajoz.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre un coche y una moto, ha tenido lugar sobre las 7,55 horas en la avenida Ricardo Carapeto, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado 'menos grave'. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la policía local.