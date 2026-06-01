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Un hombre de 59 años resulta herido 'menos grave' en una colisión entre un coche y una moto en Cáceres

El accidente se producía en la Ronda de San Francisco en Cáceres.

Redacción

Extremadura |

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Un varón, de 59 años, ha resultado herido de carácter 'menos grave' en una colisión entre un coche y una moto en la Ronda de San Francisco en Cáceres.

El accidente se ha producido este sábado en torno a las 14,51 horas, según han informado fuentes del Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia con base en Cáceres y efectivos en servicio de la Policía Local de la ciudad.

El hombre ha sido asistido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres por policontusiones.

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