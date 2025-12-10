SUCESOS

Un hombre de 56 años herido al salirse de la vía y quedar atrapado en su vehículo en Mérida

El herido, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo, sufre un traumatismo lumbar y ha sido trasladado, tras ser excarcelado por los bomberos, hasta el Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido la tarde de este martes junto a la urbanización La Calzada de Mérida.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía sobre las 18,30 horas en el kilómetro 61 de la carretera EX-209, que transcurre paralela a la citada urbanización, según informa el 112 de Extremadura.

El herido, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo, sufre un traumatismo lumbar y ha sido trasladado, tras ser excarcelado por los bomberos, hasta el Hospital de Mérida, donde ha ingresado en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del parque de bomberos de Mérida, y agentes de la Policía Nacional y local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer