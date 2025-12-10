Muere a los 63 años Robe, "Rey de Extremadura"

La música, las letras y el arte extremeño están de luto. Según comunicaba esta madrugada a través de las redes sociales oficiales del grupo Extremoduro, ha fallecido Roberto Iniesta Ojea, Robe, líder de la mítica banda de rock. Muere Robe a los 63 años de edad, por causas que no han trascendido, dejando un legado incalculable.

El placentino recibió entre otros reconocimiento la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024), la Medalla de Extremadura (2014) y fue nombrado recientemente Hijo Predilecto de Plasencia. Robe paseó el nombre de Plasencia y de Extremadura por todo el mundo. Descanse en Paz, Rey de Extremadura.

Robe Iniesta, uno de los grandes músicos de la historia del rock español, ha dicho adiós. El músico extremeño, líder de Extremoduro, ha muerto a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación, que no ha concretado la causa de la muerte. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha señalado el escrito, en el que han subrayado algunos de sus grandes logros.

Un homenaje en Plasencia

Hace un año, el cantante suspendió de manera indefinida sus últimos conciertos en Madrid tras un problema de salud y ha cancelado los conciertos de despedida de su gira tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. El músico tuvo que "guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario", se dijo en un comunicado ante la suspensión.

El comunicado también informe de que en los próximos días harán pública la fecha y hora de un homenaje en Plasencia donde despedir al cantante, "¡Vuela alto, hombre pájaro!", finaliza.