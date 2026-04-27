El histórico 'Tren de los 80' se prepara para recorrer tierras extremeñas durante el Puente de Mayo

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), en colaboración Alsa y Trenes Turísticos, ha organizado el viaje 'Sierra de Gredos', en el que los participantes recorrerán tierras extremeñas a bordo del histórico 'Tren de los 80'.

El viaje partirá el 1 de mayo desde la estación de Chamartín, con paradas en Atocha, Leganés, para recoger pasajeros, Navalmoral de la Mata y Monfragüe, hasta llegar el destino: Cáceres, según señala la asociación en su página web.

La segunda jornada del viaje comenzará a primera hora de la mañana del sábado, 2 de mayo, en la estación de Cáceres, desde donde partirá el convoy para recorrer los cerca de 100 kilómetros de la antigua conexión ferroviaria internacional con Portugal hasta arribar a Valencia de Alcántara.

El trayecto discurrirá a través del característico paisaje del bosque mediterráneo extremeño, ofreciendo una perspectiva singular de este entorno natural. Durante el recorrido, además, se realizará una parada fotográfica en Arroyo-Malpartida.

Tras aproximadamente una hora de viaje, el tren llegará a la estación de Valencia de Alcántara, donde los viajeros serán trasladados en autobús hasta el núcleo urbano.

En destino, se ha programado una visita guiada opcional, la cual podrá reservarse a través del despacho de billetes de la AAFM, y se dispondrá de tiempo libre para recorrer la localidad y disfrutar de su oferta gastronómica.

El viaje de regreso tendrá lugar por la tarde, con llegada prevista a Cáceres en torno a las 19,00 horas.

El domingo, 3 de mayo, será la tercera y última jornada, en la que tendrá lugar el viaje de regreso a Madrid tras la hora de comer. La llegada a Chamartín será en torno a las 20,00, poniendo fin a este completo fin de semana de viaje en tren histórico por tierras extremeñas.

PATRIMONIO HISTÓRICO FERROVIARIO

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a personas interesadas en el ámbito ferroviario. Fue fundada en 1946 y declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 1988.

Entre sus fines, se dedica a la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico ferroviario a través del trabajo voluntario de los socios y la colaboración de trabajadores y empresas ferroviarias. Los trenes, una vez en estado de circulación, son puestos en valor de cara a la sociedad a través de la organización de viajes especiales. También son utilizados ocasionalmente en el rodaje de películas o 'spots' de publicidad, lo que ayuda a su mantenimiento.

Entre su colección se encuentra este 'Tren de los 80', que participa en el viaje por tierras extremeñas. Se trata de una composición formada por varios coches de viajeros construidos en la década de 1980 y que incluyen coches salón, coches de departamentos, coches literas o un coche-camas, todos ellos pintados en colores azul y amarillo o marrón y crema.