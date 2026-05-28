Las hipotecas sobre vivienda crecen un 11,4 % en marzo en Extremadura

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 763 en marzo en Extremadura, lo que supone un aumento del 11,4 % en relación al mismo mes del año anterior, con un capital suscrito global de 77 millones de euros, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En marzo se constituyeron 1.054 hipotecas en la región, con un capital de 121,67 millones de euros, de ellas 120 sobre fincas rústicas, por 16,4 millones, y 934 sobre fincas urbanas, por 105,1 millones.

Por su parte, el mes de referencia se cancelaron 1.276 hipotecas: 941 sobre viviendas, 214 otras urbanas, 31 solares y 90 fincas rústicas.

Además, un total de 159 hipotecas experimentaron cambios registrales, de las que 125 afectaban a viviendas. En concreto, 122 fueron novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera, 14 por subrogación deudor (cambio titular) y 23 por subrogación acreedor (cambio entidad financiera).

Por provincias, de las 1.054 hipotecas constituidas en marzo, 654 corresponden a Badajoz y 400 a Cáceres. Si se atiende a las de viviendas, estas cifras son 475 y 288, respectivamente.