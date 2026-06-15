Las Hermandades de Donantes de Sangre de Extremadura animan a los jóvenes a hacerse donantes para "regalar vida"

Las hermandades y federaciones extremeñas de donantes de sangre han animado a los jóvenes que, al cumplir los 18 años, se hagan donantes de sangre para "regalar vida" a personas que la necesitan, entre los que se pueden encontrar miembros de sus propias familias, como padres o abuelos.

Con este mensaje se unían a la celebración, este domingo 14 de junio, del Día Mundial del Donante de Sangre, en el que quieren lanzar un mensaje directo al corazón de todos los ciudadanos: "No exijas mañana lo que no quieras dar hoy".

Así, recuerdan en un comunicado que "la sangre ni se compra ni se vende, y solo las personas generosas pueden salvar tres vidas con una sola donación". "A veces presumimos mucho -y con razón- de que España es líder en trasplantes de órganos. Pero no hay que olvidar una realidad muy simple: si no hay sangre, no se pueden hacer trasplantes", añade el comunicado.

Así, el llamamiento va dirigido de manera muy especial a la juventud porque, al cumplir los 18 años, "el mejor regalo que se les puede hacer a los padres y a los abuelos es poner el brazo y hacerse donante".

Las hermandades recuerdan que muchos españoles no pueden donar debido a tratamientos o enfermedades. "Por eso, quienes tienen la suerte de estar sanos son los únicos que pueden hacer este milagro" desde los 18 hasta los 70 años.

Cabe recordar que Extremadura sigue siendo líder en donación de sangre por número de habitantes gracias a esos 22.000 litros que se consiguen en la región, pero cada año se necesita más. Los mayores de 70 años ya no pueden dar marcha atrás y tienen que dejar de donar, por lo que el apoyo de los jóvenes de 18 años "es más urgente que nunca", para unir su nombre al de los 1,2 millones de donantes que salvan vidas todos los días en hospitales, operaciones y accidentes.