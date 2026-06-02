Heridos con policontusiones un hombre y una mujer en una salida de vía y posterior vuelco en Guadalupe

Un hombre de 78 años y una mujer de 76 años han resultado heridos con policontusiones en una salida de vía y posterior vuelco del vehículo en el que viajaban en la localidad cacereña de Guadalupe.

Una llamada al 112 de Extremadura pasadas las 13,00 horas de este lunes ha informado del suceso, tras lo que se ha activado a una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Guadalupe, una ambulancia convencional y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras recibir asistencia en el lugar, los heridos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario de Cáceres, donde han ingresado en estado "menos grave".