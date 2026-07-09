Herido con traumas un hombre de 60 años tras ser atropellado por su propio tractor cuando abría un portón en Palomas

Un varón de 60 años ha resultado herido de carácter "menos grave", con traumas, tras ser atropellado por su propio tractor cuando intentaba abrir el portón de un garaje en Palomas (Badajoz).

El suceso, que se encuentra pendiente de determinar su carácter como accidente laboral, ha tenido lugar sobre las 09,15 horas de este miércoles, día 8, en una finca en la EX-212, en el término municipal de Palomas.

Según los datos aportados por el Centro 112, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido, el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Tierra de Barros de Almendralejo.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad de soporte vital básico del SES, medios del centro de salud de Palomas y de la Guardia Civil, además de un técnico de la Dirección General de Trabajo.