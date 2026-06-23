Herido grave un hombre de 49 años tras caerle una carga de un toro mecánico en Acehúche

Un hombre de 49 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir un accidente laboral en una empresa ubicada en el término municipal de Acehúche (Cáceres), al caerle encima una caja que era transportada por un toro mecánico.

Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura y la Guardia Civil, el suceso ha sido comunicado a las 7:25 horas, momento en el que se han activado efectivos sanitarios y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).

Además, y a la espera de determinar el carácter laboral del accidente, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, cuyos agentes comprobaron que el hombre había resultado herido en ambas piernas después de que le cayera encima la carga que transportaba el toro mecánico.

El herido ha sufrido fracturas en los miembros inferiores y, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Ciudad de Coria