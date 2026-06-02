Hacienda devuelve 91,3 millones de euros a 180.000 contribuyentes en Extremadura en los dos primeros meses de la Renta

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución a 180.382 contribuyentes en la comunidad autónoma de Extremadura por importe de 91,3 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025).

Así, antes del inicio hoy de la atención presencial en las oficinas, ya se han pagado el 75,79% de las solicitudes de devolución y el 62% de los importes a devolver solicitados en la comunidad autónoma, según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

El ritmo de devoluciones ya abonadas ha crecido un 2,91% con respecto a la campaña anterior. En estos dos meses ya se han presentado 343.308 declaraciones, un 4,68% más que el año pasado, a pesar de que este año la campaña comenzó seis días más tarde.

En el conjunto del país, se ha abonado la devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025).

Así, en España ya se han pagado el 75,5% de las solicitudes de devolución y el 61% de los importes a devolver solicitados. El ritmo de devoluciones ya abonadas, que ha crecido un 4,1% interanual, evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, con 10.966.000 (+3,9%).

A su vez, los contribuyentes han presentado ya 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar (+7,8%), teniendo en cuenta que si domicilian no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

En estos dos meses ya se han presentado 15.202.000 declaraciones, un 4,7% más que el año pasado, a pesar de que este año la campaña comenzó seis días más tarde.

ATENCIÓN PRESENCIAL

La Agencia Tributaria ha empezado este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentes que lo soliciten para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En total, en esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.