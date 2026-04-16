El hábito lector crece 5,9 puntos en Extremadura desde 2020, con gran incremento en los más pequeños

El hábito lector ha crecido 5,9 puntos en Extremadura desde 2020, lo que sitúa a la región entre las que más avanzan en España, un incremento que ha sido especialmente significativo en el caso de los niños y niñas.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha puesto de manifiesto la importancia de este dato y, sobre todo, el hecho de que "los niños cada vez leen más; el grupo más importante para nosotros, porque son el futuro", al igual que los jóvenes.

Ha reconocido que al segmento al que más cuesta llegar es al de los hombres adultos, algo que no sucede en el caso de las mujeres, que son las que más integran los clubes de lectura.

Bazaga ha comparecido en rueda de prensa, junto a la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, y a la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura, Myriam Navas, para informar sobre las actividades organizadas por su departamento en torno al Día del Libro y a las ferias del libro que se celebran en la región.

Con respecto a los últimos datos del Barómetro de Hábitos de Lectura, se ha puesto de manifiesto que este crecimiento se produce en un contexto de transformación del consumo cultural, con el auge del libro digital, el audiolibro y nuevos formatos como el cómic, lo que impulsa a la Junta a adaptar sus políticas para seguir fomentando la lectura en todos los públicos.

La consejera ha señalado el trabajo coordinado entre la Dirección General de Bibliotecas, el Plan de Fomento de la Lectura y la Editora Regional como una de las bases para lograr el incremento del hábito lector en Extremadura, así como la inversión en la adquisición de libros para las bibliotecas públicas gestionadas por la Junta y las "continuas propuestas" que se llevan a cabo para motivar a leer desde distintos ámbitos de la cultura.

También se "ha mimado mucho" a los clubes de lectura y se ha fomentado el encuentro con escritores para acercarlos al lector, además de dar oportunidades a quienes escriben.

Adela Rueda ha destacado "el esfuerzo titánico" en la colaboración institucional con el sistema educativo o con los ayuntamientos y ha puesto de relieve que se ha pasado de invertir 80.000 euros en el año 2023 en compra de libros para las bibliotecas públicas hasta 250.000 euros en la actualidad.